Jeden z najkrajších detských hudobných festivalov Mini-tini fest sa uskutoční 18. októbra v staropazovskej divadelnej sále. Tohtoročného 23. Mini-tini festu sa zúčastnia žiaci zo všetkých základných škôl z územia Staropazovskej obce.
Žiaci sa predstavia nielen ako speváci, ale aj ako tanečníci. V mladšej vekovej skupine mini sa zúčastnia žiaci nižších ročníkov, zatiaľ čo v staršej vekovej skupine budú súťažiť žiaci vyšších ročníkov. Organizátorom podujatia je Stredisko pre kultúru Stará Pazova a patrónom Obec Stará Pazova.
So začiatkom školského roka sa začalo aj s prípravami na tento detský hudobný festival. Umeleckým riaditeľom festivalu je Jovan Adamov, známy skladateľ a dirigent, ktorý počas nedávnej návštevy v Staropazovskej obci vyhlásil, že Mini-tini fest patrí medzi obľúbené podujatia, na ktorých sa zúčastňujú hudobne nadaní žiaci.
Prvý Mini-tini fest sa uskutočnil v Subotici a po kratšej prestávke zavítal aj do iných miest a obcí. Najstarší festival tohto druhu s najväčším úspechom aj naďalej žije práve v Starej Pazove, tiež v Pećinciach a s rovnakou koncepciou, ale s druhým názvom sa koná i v Bosne a Hercegovine. Ako povedal Adamov, v predselekcii bol zo strany žiakov o tento festival veľký záujem. Jovanovi Adamovovi v práci od samotného organizovania Mini-tini festu pomáha aj dcéra Marina, ktorá je tiež hudobnou odborníčkou s bohatou skúsenosťou aj ako bývalá účastníčka v početných detských podujatiach. V mene Strediska pre kultúru Stará Pazova na príprave festivalu od samotného jeho začiatku v tomto prostredí intenzívne pracuje Sanja Dragašová. Na naplánovanom veľkom vianočnom koncerte v Novom Sade, ktorý pripravuje Jovan Adamov, by sa mali zúčastniť aj talentovaní žiaci zo Staropazovskej obce.
Po finálovej audícii na 23. Mini-tini fest, staropazovskú ZŠ hrdinu Janka Čmelíka budú na festivale predstavovať Anna Opavská, Nina Machová, Mila Petrićová a Lea Jašová.