1797 – mierom v Campoformiu ukončila sa vojna medzi Francúzskom a Rakúskom. Rakúsko uznalo stratu svojho vplyvu v Taliansku a vzdalo sa Lombardska a Belgicka výmenou za Benátsko, Istriu a Dalmáciu.
1849 – zomrel poľský hudobný skladateľ, klavirista a jeden z najvýznamnejších zjavov raného romantizmu Fryderyk Franciszek Chopin.
1876 – v parku Menlo neďaleko New Yorku americký vynálezca Thomas Alva Edison založil dielňu, kde zhromaždil niekoľko špičkových odborníkov, vrátane najvýznamnejšieho z nich, srbského vedca Nikolu Teslu.
1902 – v americkej automobilke v Detroite vyrobili prvý Cadillac.
1912 – Srbsko, Bulharsko a Grécko vypovedali vojnu Turecku.
1915 – narodil sa americký spisovateľ Arthur Miller, jeden z najvýznamnejších dramatikov 20. storočia.
1918 – predseda dočasnej čs. vlády Tomáš Garrigue Masaryk odovzdal americkej vláde tzv. Washingtonskú deklaráciu, ktorá vyhlasovala samostatnosť Česko-Slovenska.
1922 – narodil sa spisovateľ Borislav Mihajlović Mihiz, básnik, literárny kritik, dramatik.
1994 – Jordánsko a Izrael oznámili svoj zámer dosiahnuť historickú mierovú dohodu, čím sa po 46 rokoch ukončil vojnový stav medzi nimi.
1972 – britská kráľovná Alžbeta II. navštívila Juhosláviu.
2003 – v hlavnom meste Taiwanu dosiahol mrakodrap s názvom Taipei 101 výšku 508 metrov, čím prekonal dovtedy najvyššiu budovu sveta Petronas Towers v Kuala Lumpur, hlavnom meste Malajzie.