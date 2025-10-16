Správa pre agrárne platby Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva dnes oznámila, že sa začalo spracúvanie žiadostí podaných na základe verejnej výzvy na uplatnenie nároku na dotácie na chov teliat na výkrm za rok 2025.
Ako sa uvádza v oznámení, vďaka zlepšeniu procesu prostredníctvom systému eAgrar, spracovanie žiadostí prebieha rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Počas len dvoch dní bolo úspešne spracovaných viac ako 10 000 administratívne správnych žiadostí z celkového počtu 12 931 doručených v rámci tejto výzvy.
Viac ako 5 500 rozhodnutí už bolo doručených do elektronických schránok poľnohospodárskych výrobcov na portáli eUprava, čo predstavuje rekordný výsledok a potvrdzuje, že digitalizácia v poľnohospodárstve prináša viditeľné výsledky. Z toho dôvodu ministerstvo vyzýva všetkých používateľov, aby pravidelne kontrolovali svoje elektronické schránky a prevzali rozhodnutia. Ak nemajú žiadne pripomienky, je potrebné, aby sa na portáli ePodsticaji vzdali práva na odvolanie, čím sa rozhodnutia stávajú právoplatnými a vykonateľnými.