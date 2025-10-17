Na 15. zasadnutí Zhromaždenia obce Báčska Palanka, ktoré sa konalo 16. októbra, bolo prijaté rozhodnutie o udelení Októbrových cien na rok 2025. Toto prestížne ocenenie sa každoročne udeľuje jednotlivcom a kolektívom, ktorí svojou činnosťou významne prispeli k rozvoju, kultúrnemu životu a dobrému menu obce.
Tento rok bude ocenených šesť laureátov – traja jednotlivci a tri organizácie. Medzi organizáciami si cenu zaslúžili: Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica za mimoriadny prínos v oblasti kultúry, humanitárne združenie Srce za Kosmet z Báčskej Palanky za dlhoročnú pomoc a solidaritu a združenie občanov SAČ FEST-2012 z Novej Gajdobry za úspechy v spoločenskej a kultúrnej oblasti.
V kategórii jednotlivcov cenu získajú: Nemanja Maletin a Borislava Vurdeljová za vedecko-výskumnú činnosť a Simo Boltić za výnimočné športové výsledky.
Slávnostné odovzdanie Októbrových cien sa uskutoční v pondelok 20. októbra, pri príležitosti Dňa obce a Dňa oslobodenia Báčskej Palanky.