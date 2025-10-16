Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s členmi delegácie Čínskeho inštitútu pre medzinárodné štúdie na čele s predsedníčkou tohto inštitútu a generálnou sekretárkou Výskumného centra diplomatického myslenia Si Ťin-pchinga Chen Bo.
„Využil som príležitosť poďakovať sa pani Chen Bo za jej trvalý príspevok k rozvoju nášho komplexného strategického partnerstva. Počas svojho pôsobenia v Belehrade, ale aj dnes ako vedúca CIIS-u, preukázala oddanosť priateľstvu Srbska a Číny konkrétnymi výsledkami. Spoločne sme v rámci iniciatívy Pás a cesta začali a realizovali mnohé projekty, ktoré priniesli úžitok našim občanom. Naše komplexné strategické partnerstvo – od modernizácie železníc a dopravnej infraštruktúry až po nové investície, technológie a pracovné miesta – prinieslo viditeľné výsledky,“ vyhlásil Vučić.