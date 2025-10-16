Ďalšie októbrové číslo našich novín je už na ceste k čitateľom. Okrem pravidelných rubrík prináša aj prílohu Poľnohospodárske rozhľady. Na titulnej strane nájdete záber z osláv Dňa Kysáča.
V úvodnej rubrike Týždeň sa dočítate o samotnej oslave Dňa Kysáča, ale aj o Tvorivej škole žurnalistiky Ľudovíta Pomichala 2025 na Slovensku.
Rubrika Naše dediny ponúka pestrú paletu zaujímavostí. Komorný zbor Agapé z Nového Sadu predstavil nové CD, v Kovačici oslávili Deň gymnázia a v Starej Pazove, v tamojšom Gymnáziu Branka Radičevića, vznikol nový Rečnícky klub. V Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kysáči sa konal Deň vďakyvzdania za úrodu, a tu sú aj bohaté aktivity Detského týždňa v našich školách a škôlkach.
V Spolku petrovských žien pripravili praktické dielne pre žiakov základnej školy a penzisti si spríjemnili čas družbou. V rámci Kovačického októbra sa konal tradičný jarmok, Tortiáda a nechýbali ani obľúbené bryndzové halušky.
V rubrike Kultúra sa dočítate o udelení Ceny Samuela Tešedíka, ako aj o tom, že sa v Petrovci uskutočnila už 15. edícia Stretnutia slovenských zborov a že v petrovskom kostole koncertoval zbor Ozvena z Vranova nad Topľou.
Staropazovskí divadelníci s predstavením Zem hosťovali na Slovensku a v Petrovci usporiadali Detský divadelný tábor, ktorý uzavrel oslavy Detského týždňa.
Športová rubrika poteší najmä futbalových fanúšikov, no venovaná je aj stolnému tenisu a ďalším športom.
Príloha Poľnohospodárske rozhľady prináša aktuálne témy – hodnotenie náročného roka pre poľnohospodárov a rady na ochranu záhradných rastlín v októbri. Nechýba ani pútavá reportáž o štvrťstoročnej rodinnej tradícii výroby mletej papriky – Červené zlato u Vinkovićovcov v Pivnici. Poľnohospodári v nej bilancujú náročnú sezónu, ktorú poznačilo sucho a nižšie výnosy.
Na záverečnej strane novín je fotografia mužstva MOMS Padina.