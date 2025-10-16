Dnes zasadajú pokrajinskí poslanci a najdôležitejším bodom je opravný rozpočet AP Vojvodiny, a to už druhý v tomto roku.
V správe o opravnom rozpočte sa uvádza, že je evidentný ďalší pokles príjmov z dane z príjmov právnických osôb, a preto je nevyhnutné včasné prispôsobenie výdavkovej strany rozpočtu na nižšej úrovni. Celkové prostriedky, rozdelené navrhovaným opravným rozpočtom, predstavujú 66 093 517 914,99 din. a sú znížené o 1 673 832 981,15 din., teda o 2,47 %.
Predchádzajúcou úpravou rozpočtu bol koncom júla vojvodinský rozpočet už znížený o viac ako 1,9 miliardy dinárov.
Pokrajinská tajomníčka pre financie Aleksandra Radaková povedala, že napriek zníženému rozpočtu vedenie AP Vojvodiny sa nevzdá ani jedného kapitálneho projektu, len tie projekty rozložia inak. Okrem iného povedala, že pokles príjmov z dane z príjmov právnických osôb je zároveň dôsledkom hospodárenia spoločnosti NIS a teraz je to podľa jej slov ešte viac podporené sankciami.
Poslanci rokujú aj o bode, ktorý sa týka kádrovej politiky. Ako bolo povedané, niektoré pokrajinské orgány správy a odborné služby vyjadrili potrebu, aby sa určité pracovné miesta opísali a zaradili inak, ako aj potrebu zníženia počtu úradníkov a zamestnancov.