Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić sa stretol s čínskou delegáciou vedenou námestníkom ministra vodných zdrojov Zu Leimingom a riaditeľom Komisie pre ochranu Žltej rieky.
Hlavnými témami rokovania bolo zlepšenie spolupráce v oblasti vodného hospodárstva, ochrana pred povodňami, digitalizácia vodohospodárskych systémov a využívanie moderných technológií pri monitorovaní vodných zdrojov.
Minister Glamočić zdôraznil, že Srbsko a Čína zdieľajú rovnaké hodnoty – stabilný rozvoj a efektívne hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Čínska strana vyjadrila záujem o výmenu skúseností a vytvorenie udržateľných a inteligentných vodných systémov.
Obidve krajiny sa dohodli, že v blízkom období pripravia memorandum o porozumení v oblasti vodného hospodárstva.