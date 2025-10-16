1793 – zomrela pod gilotínou francúzska kráľovná Mária Antoinetta, najmladšia dcéra Márie Terézie a manželka Ľudovíta XVI.
1813 – začala sa trojdňová bitka pri Lipsku, tzv. bitka národov. Koaličné vojská (Prusko, Rakúsko, Rusko, Švédsko a Veľká Británia) porazili armádu Napoleona Bonaparta, čo bol definitívny koniec jeho nadvlády v Nemecku.
1830 – narodil sa v Zahoranoch básnik a prozaik štúrovskej generácie Ľudovít Kubáni.
1837 – srbské knieža Miloš Obrenović zrušil kuluk – voľnú prácu roľníkov, ktorú využívali dedinskí nevoľníci a duchovenstvo.
1846 – americký lekár John Warren prvýkrát v histórii chirurgie použil éter na veľkú operáciu, pri ktorej pacientovi v Bostone odstránil nádor.
1853 – Turecko vyhlásením vojny Rusku začalo krymskú vojnu, do ktorej sa v roku 1854 zapojili Francúzsko, Veľká Británia a Sardínia (Piemont).
1854 – narodil sa írsky dramatik, prozaik, básnik a esejista Oscar Wilde.
1945 – vznikla FAO – organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.
1978 – poľský kardinál Karol Wojtyła bol zvolený za 264. hlavu rímskokatolíckej cirkvi pod menom Ján Pavol II.
2007 – macedónsky spevák Toše Proeski zahynul pri dopravnej nehode na diaľnici Záhreb – Belehrad, neďaleko Novej Gradišky.