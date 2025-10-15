Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková spolu s koordinátorkou Výboru pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou včera navštívili Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici, kde odovzdali zmluvy o finančnej podpore žiakom, ktorí sa vzdelávajú v slovenskom jazyku.
Štipendiá získali štyria žiaci – Tiana Bileková, Milan Hrk, Matej Hrk a Benjamín Galas. V prvom polroku im bude vyplatená suma 8 000 dinárov, zatiaľ čo v druhom 10 000 dinárov.
Jednorazovú finančnú podporu vo výške 7 500 dinárov získali aj prváci ako povzbudenie za zápis do slovenskej triedy.