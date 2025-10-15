Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva dnes informovalo verejnosť, že tvrdenia, ktoré sa objavili v niektorých médiách a na sociálnych sieťach o údajnom stiahnutí Návrhu zákona o dobrých životných podmienkach zvierat, nie sú pravdivé.
Ako uvádzajú v oznámení, ministerstvo v súlade s predpísanými postupmi ukončilo fázu eKonzultácií, počas ktorej mohli zainteresovaní občania, organizácie a inštitúcie zasielať svoje komentáre a návrhy.
Po ukončení tejto fázy bola pripravená a dnes zverejnená Správa o vykonaných eKonzultáciách, v ktorej sú podrobne uvedené všetky pripomienky a návrhy, ako aj zdôvodnenie ich prijatia alebo zamietnutia. „Všetky komentáre a návrhy boli dôkladne analyzované a konštruktívne návrhy budú zapracované do vylepšeného textu návrhu zákona, ktorý ministerstvo pripravuje a ktorý bude základom pre uskutočnenie verejnej diskusie,“ uvádza sa v oznámení.
O dátume začiatku a spôsobe konania verejnej rozpravy bude verejnosť včas informovaná.
Návrh zákona je v súlade s predpismi Európskej únie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, čo predstavuje jeden z kľúčových krokov v procese priblíženia sa európskym štandardom.