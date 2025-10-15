Na Novosadskom veľtrhu boli dnes otvorené 14. Medzinárodné dni energetiky a investícií, ktoré potrvajú do zajtra. Ide o najväčšie fórum v regióne v oblasti energetiky a investícií, ktoré združuje vystavovateľov, odborníkov, zástupcov inštitúcií a podnikateľov s cieľom predstaviť aktuálne programy a zvýšiť povedomie o racionálnom využívaní energie, energetickej efektívnosti a udržateľnom rozvoji.
Veľtrh otvoril pokrajinský tajomník pre energetiku, stavebníctvo a dopravu Bojan Vranjković a zúčastnili sa ho aj pomocníčka ministerky pre baníctvo a energetiku Maja Vukadinovićová a členka Mestskej rady pre ekológiu, energetickú efektivitu a ochranu životného prostredia Vanja Petkovićová.
„Ide o veľmi významné podujatie a spolu s organizátormi sa každý rok snažíme vybrať najvýznamnejšie alebo v danom momente najaktuálnejšie témy, aby sme všetkým zainteresovaným stranám a konečným používateľom poskytli informácie z rôznych sektorov energetiky,“ vyhlásil tajomník Vranjković.
Prítomným sa prihovoril aj generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković, ktorý zdôraznil, že toto podujatie, ktoré sa koná dnes a zajtra, združuje odborníkov z oblasti energetiky, ako aj to, že sa na veľtrhu spracúvajú najaktuálnejšie témy na globálnej úrovni.