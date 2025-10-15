Primátor Nového Sadu Žarko Mićin a predsedníčka Zhromaždenia mesta Nový Sad Dina Vučinićová sa stretli dnes s delegáciou mesta Peking z Čínskej ľudovej republiky, pri príležitosti ich oficiálnej návštevy Srbska.
Primátor Mićin a predsedníčka Vučinićová zdôraznili, že návšteva predstavuje pokračovanie priateľských vzťahov a pevného priateľstva medzi Srbskom a Čínskou ľudovou republikou, ktoré upevnili prezidenti Aleksandar Vučić a Si Ťin-pching.
Počas stretnutia sa rokovalo o možnej spolupráci Nového Sadu a Pekingu v oblastiach mestského rozvoja, obchodu a komunálnej infraštruktúry, pričom hovorili aj o výmene skúseností pri realizácii veľkých projektov týkajúcich sa manažmentu odpadu a systémového čistenia vody a vzduchu.
Osobitná pozornosť bola venovaná úlohe miestnych samospráv pri plánovaní a implementácii infraštruktúrnych riešení v oblastiach ochrany životného prostredia a konceptu inteligentného mesta.