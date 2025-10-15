Dnes sa v Základnej škole 15. októbra v Pivnici uskutočnili oslavy Dňa školy. Podujatie sa začalo v slávnostnej sieni, kde bol pre žiakov pripravený pestrý príležitostný program, ktorý otvoril úradujúci riaditeľ školy Miloš Krstovski.
V programe sa predstavili žiaci speváckymi vystúpeniami, sólovou hrou na klavíri a husliach a ďalšími umeleckými bodmi. Riaditeľ školy ocenil najúspešnejších žiakov a odovzdal im vecné odmeny za dosiahnuté výsledky.
Súčasťou osláv bolo aj vyhodnotenie literárnych (v slovenskom a srbskom jazyku) a výtvarných súbehov, v rámci ktorých boli odmenení žiaci, ktorí sa vyznamenali svojou tvorivosťou a talentom.
Po skončení slávnostného programu predstavitelia jednotlivých tried položili kvety k pomníku padlých bojovníkov v druhej svetovej vojne v centre dediny.
Na záver dňa sa na školských ihriskách a v športovej sále konali rôzne športové aktivity určené pre všetky ročníky.