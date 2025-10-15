V chorvátskom Zadri od 12. do 19. októbra prebiehajú európske majstrovstvá v stolnom tenise. Hrá sa v mužskej a v ženskej konkurencii a v obidvoch sme sa dostali po eliminačné kolá. Na majstrovstvách účinkuje 24 selekcií, ktoré boli rozdelené do ôsmich skupín po troch.
V každej skupine zohrali reprezentácie vzájomné zápasy, a potom do prvého eliminačného kola postúpili dve najlepšie.
Aj naša mužská, ako aj ženská selekcia postúpili zo základnej skupiny. Muži triumfovali v rámci skupiny C nad Ukrajinou 3 : 2 a prehrali s Nemeckom výsledkom 0 : 3.
Dámska zostava v rámci skupiny B porazila Slovinsko 3 : 0 a takisto prehrala proti Nemecku, maximálnym výsledkom 0 : 3. To znamená, že muži v osemfinále smerujú na veľmi dobré Rumunsko, ktoré pred začiatkom turnaja bolo šieste nasadené, kým náš tím bol 16. favoritom.
V našej zostave sú Dimitrije Levajac, Zsolt Pető, Nemanja Đilas a Uroš Ninković. Ženskú reprezentáciu tvoria Izabela Lupulescu, Sabina Šurjan, Aneta Maksuti a Reka Bezeg.
Pre zhodu okolností aj dievčatá v osemfinále hrať budú s Rumunskom. V dámskej konkurencii bolo Rumunsko najvyššie nasadené, teda ide o veľmi silnú reprezentáciu.
Treba prízvukovať, že sa v Zadri hrá tímová súťaž, a preto sú na Majstrovstvách Európy v Chorvátsku vlastne len dve podujatia.
Na rozdiel od jednotlivých vydaní v minulosti, na ktorých sa hralo vo viacerých disciplínach či kategóriách, tentoraz ide len o tímové súťaže. Napríklad na minuloročnom šampionáte Starého kontinentu sa hralo v Rakúsku a súťažilo sa v dvojhre, vo štvorhre a v zmiešanej štvorhre, takže na turnaji bolo päť udalostí. Za tým vlastne stojí aj rozhodnutie ETTU, čiže Európskej stolnotenisovej únie. Majstrovstvá totiž zahŕňajú až sedem podujatí: mužská dvojhra, štvorhra a tímová súťaž; ženská dvojhra, štvorhra a tímová súťaž, a zmiešaná štvorhra.
O dejinách stolnotenisového šampionátu Európy
V rokoch 2009 až 2013 bol turnaj zmiešanej štvorhry organizovaný oddelene od ostatných podujatí. No napokon – v roku 2015 ETTU oznámila, že od roku 2016 budú majstrovstvá v rokoch s párnym číslom zahŕňať iba individuálne podujatia (mužskú dvojhru a štvorhru, ženskú dvojhru a štvorhru a zmiešanú štvorhru), pričom v rokoch s nepárnym číslom sa budú konať len tímové súťaže.
Majstrovstvá Európy v stolnom tenise sa konali prvýkrát v roku 1958. ETTU ich organizovala každé dva roky v párnych rokoch až do roku 2002, keď sa prešlo na nepárne roky. Od roku 2007 sa súťaž koná každoročne.
Prvé podujatie sa hralo v Budapešti, už druhé v niekdajšej Juhoslávii, keď hostiteľom bol Záhreb.
V roku 1974 Majstrovstvá Európy boli v Novom Sade, v roku 2002 znovu v Záhrebe a v roku 2007 hostiteľom bol Belehrad.
Srbsko malo česť zorganizovať toto významné športové podujatie ešte aj v rokoch 2009 a 2010, keď ako spoluorganizátor s nemeckým Stuttgartom a českou Ostravou bola Subotica.
Spomenieme si aj to, že v roku 1981 bol Nový Sad hostiteľom svetového šampionátu a pri tej príležitosti bolo vybudované stredisko SPENS.
Aj z Majstrovstiev Európy 2025 v Chorvátsku sa jednotlivé celky kvalifikujú na svetový šampionát v budúcom roku.
Postup totiž zabezpečený majú všetky reprezentácie, ktoré postúpili do eliminačných kôl, čo znamená, že aj naša mužská, ako aj ženská selekcia postup na svetový turnaj vo vrecku už majú.