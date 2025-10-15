V pondelok 13. októbra bola podpísaná zmluva o spolufinancovaní programu energetickej sanácie rodinných domov a bytov medzi Ministerstvom baníctva a energetiky a Obcou Báčsky Petrovec a ktorú realizuje Obec Báčsky Petrovec.
Zmluvou je definovaná účasť ministerstva a obce na celkovej hodnote projektu vo výške 10 miliónov dinárov, z čoho ministerstvo zabezpečí 50 percent prostriedkov, zatiaľ čo obec vyčlení zostávajúcich 50 percent. Finančné prostriedky budú smerované na realizáciu opatrení energetickej sanácie rodinných domov a bytov v súlade s verejnou výzvou, ktorá bude vyhlásená na území obce.
Zdroj: FB / Obec Báčsky Petrovec