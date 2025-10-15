Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorá včera večer pricestovala do našej krajiny.
V spoločnom vyhlásení pre médiá prezident vyjadril vďaku predsedníčke Leyenovej za návštevu Srbska, ako povedal, nie v najpriaznivejších dňoch, zdôrazňujúc pritom situáciu okolo amerických sankcií uvalených na spoločnosť NIS.
„Dúfam, že budeme mať podporu a pomoc Európskej únie. Viem, že EÚ nemôže vyňať Srbsko z ciel a nových kvót na oceľ. Dúfam však, že Európska komisia nájde spôsob, ako kandidátskym krajinám uľahčiť situáciu. Zima pre nás nebude ľahká. Zabezpečili sme dostatočné množstvá ropy a plynu. Ale čaká nás ťažká politická zima,“ povedal prezident Vučić.
Leyenová vo svojom príhovore zdôraznila, že teraz je správny moment, aby Srbsko podniklo konkrétne kroky v procese pridruženia k EÚ. Zdôraznila pritom potrebu posilnenia vlády práva. „Je čas, aby sa upevnili silné základy demokracie. Musia sa uskutočniť reformy v súlade s európskymi štandardmi a do toho procesu musia byť zapojení všetci, pretože práve to mení krajinu k lepšiemu,“ uviedla.
Pokiaľ ide o Plán rastu pre západný Balkán, Leyenová zdôraznila, že bolo zabezpečených dodatočných 100 miliónov eur pre Srbsko.