1529 – turecký sultán Sulejman II. sa vzdal obliehania mesta Viedeň.
1564 – zomrel flámsky lekár Andreas Vesalius. Je považovaný za zakladateľa novodobej anatómie človeka.
1581 – z iniciatívy Kataríny Medicejskej uviedli v Paríži prvé verejné baletné vystúpenie na svete – Ballet Comique de la Reine.
1814 – narodil sa ruský romantický básnik, dramatik a prozaik Michail Jurievič Lermontov.
1815 – štyri mesiace po porážke svojej armády v bitke pri Waterloo dorazil vyhnaný francúzsky cisár Napoleon I. na ostrov Svätej Heleny v Atlantickom oceáne, kde v roku 1821 zomrel.
1818 – narodil sa v Uhrovci evanjelický kňaz, ľudovýchovný spisovateľ a príležitostný básnik, propagátor spolkov miernosti a hospodárskych spolkov Samuel Štúr, brat Ľudovíta Štúra.
1843 – narodil sa vo Veľkom Bobrovci publicista a redaktor Ambro Pietor, vydavateľ a zodpovedný redaktor Národných novín.
1844 – narodil sa nemecký filozof a básnik Friedrich Wilhelm Nietzsche, ktorý výrazne ovplyvnil vývoj filozofie 19. a 20. storočia.
1902 – v Novom Sade začal vychádzať časopis Dolnozemský Slovák. Majiteľom, vydavateľom a zodpovedným redaktorom od roku 1902 bol novosadský právnik Dr. Miloš Krno.
1917 – Holanďanka Mata Hari, údajná nemecká špiónka v prvej svetovej vojne, bola zastrelená neďaleko Paríža.
1929 – narodil sa Milorad Pavić, srbský spisovateľ a vedec, akademik a člen viacerých medzinárodných vedeckých a literárnych spolkov.
2003 – Čína sa stala treťou krajinou sveta, ktorá vypustila na obežnú dráhu Zeme vesmírnu raketu s ľudskou posádkou.