Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová v programe RTS uviedla, že rokovania srbskej a ruskej strany o amerických sankciách voči spoločnosti NIS z dôvodu jej väčšinového ruského podielu budú pokračovať.
Ako dodala, Srbsko neplánuje znárodniť spoločnosť NIS, ani neohrozí zásobovanie ropou a ropnými derivátmi.
„Nechceme znárodňovať majetok. Sme krajina, ktorá je dobrým hostiteľom investorov, a v tom budeme pokračovať. Dôležité je, aby pochopili našu pozíciu – že neohrozíme energetickú bezpečnosť Srbska ani zásobovanie ropou a ropnými derivátmi. Nedovolíme, aby naši občania trpeli, a rafinéria musí pokračovať v prevádzke, pretože je to v záujme nás všetkých,“ povedala Đedovićová-Handanovićová.