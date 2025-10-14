Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva včera zorganizovalo slávnostné odovzdávanie prvých rozhodnutí programu IPARD III o schválení projektov v rámci Opatrenia 1 – Investície do fyzického majetku poľnohospodárskych gazdovstiev.
Rozhodnutia používateľom, ktorí úspešne prešli procesom schvaľovania projektov, odovzdali minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić a vedúci Delegácie Európskej únie v Srbsku Andreas von Beckerath.
Minister Glamočić pri tej príležitosti uviedol, že program IPARD III prináša 378 miliónov eur vo forme stimulov, z čoho 288 miliónov pochádza z Európskej únie a 90 miliónov z rozpočtu Srbska.
S príspevkom samotných poľnohospodárov to podľa ministra predstavuje investície v hodnote viac ako pol miliardy eur do nášho poľnohospodárstva. Dodal, že ide o prostriedky, ktoré menia obraz dedín – stavajú sa nové farmy, zakladajú sa sady, zavádzajú sa solárne elektrárne, moderné chladiarne, automatizované systémy a digitálne nástroje.
Minister uviedol, že medzi príjemcami rozhodnutí sú gazdovstvá zo Šídu, Bogatića, Pirotu, Surčinu, Vrbasu a Vršca, ktoré budú stavať farmy na výkrm ošípaných, budovať vinárne a chladiarne, zakladať nové ovocné sady a zavádzať solárne elektrárne.