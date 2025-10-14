Členovia SD VHV, SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru Stará Pazova odohrali divadelné predstavenie Zem autora Vladimíra Hurbana Vladimírova v réžii a úprave textu Alexandra Baka už na viacerých festivaloch a hosťovaniach, kde dostali početné uznania.
Na tohtoročnom 30. ročníku festivalu DIDA získali Pazovčania za inscenovanie hry Zem Cenu Janka Čemana a zároveň aj Cenu Divadelné dišputy.
Počas uplynulého víkendu súbor účinkoval na 12. ročníku Medzinárodného festivalu neprofesionálneho divadla Divadelné dišputy 2025 v dedine Dolné Plachtince na Slovensku. Pazovčania po prvýkrát vystúpili na tomto festivale, ktorý sa konal od 10. do 12. októbra. Okrem nich vystúpili tam aj Biele divadlo z Bratislavy, Medzibrodské kočovné divadlo z Medzibrodu a Divadelný súbor Stužka z Kokavy.
Divadlo Janka Čemana z Pivnice má dlhoročnú spoluprácu s Divadlom Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša, a preto na tomto zájazde spolu s Pazovčanmi boli aj predstavitelia divadelníkov z Pivnice.