Už tradične prvý týždeň v októbri v našej krajine žiaci a predškoláci si pripomínajú Detský týždeň. Tohtoročný Detský týždeň v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal od pondelka 6. do piatka 10. októbra pod heslom Mám právo hrať sa, smiať sa, tvoriť – a vytvárať lepší svet.
V rámci Detského týždňa v škole bolo rušno, boli organizované rôzne aktivity od prvého po ôsmy ročník. Prváci sa v tomto období stávajú členmi Detského zväzu, zvyknú farebnými kriedami kresliť na školskom dvore a navštíviť škôlku. Žiaci nižších ročníkov navštevujú združenia pôsobiace v tomto prostredí a zoznamujú sa s kultúrnymi obsahmi, takže pre nich organizujú obchôdzku Knižnice Štefana Homolu, Galérie Zuzky Medveďovej, Spolku petrovských žien, kde pre nich pripravili aj zaujímavé dielne na získanie manuálnych zručností pri prácach v domácnosti. Spolu s dlhoročnými krajčírkami naučili sa prišiť si gombík, alebo ošúpať zeleninu a pomôcť v kuchyni pri pečení keksov na pekáči.
Pre žiakov vyšších ročníkov počas týždňa realizovali aktivity podľa ich veku a afinít, aby im bolo zaujímavo a aby im tento týždeň nebol iba taký bežný. Pripravili pre nich pyžamový deň, športové aktivity, kreatívne dielne, návštevy rôznych inštitúcií a v tomto týždni v učebni si zvyknú žiaci vymeniť aj rolu s učiteľmi.
Na záver Detského týždňa v petrovskej základnej škole zvyčajne pripravujú chýrečný Detský jarmok, na ktorý sa všetci tešia. V ponuke boli rôzne jesenné aranžmány, detské hračky, tekvičky… Pri tej príležitosti deti na trhovisko prinesú rôzne svoje hračky, ktoré nepotrebujú, ale aj za pomoci rodičov a starých rodičov ponúknu kupujúcim rôzne domáce výrobky, sladkosti, tekvičky, drobnosti a okrem toho, že stoja za pultom, aj získajú skúsenosti predaja, rady sa poprechádzali jarmočnou uličkou na tribúne pri športových ihriskách poza školu, kde si nájdu v bohatej ponuke všeličo, čo ich zaujme a za drobný peniaz si to zadovážia.
Detský týždeň je v Srbsku oficiálnym a rozpoznateľným symbolom podpory realizácie práv detí, ako aj identifikácie oblastí, ktoré si vyžadujú dodatočnú pozornosť a intervenciu. Tento prejav je vždy prispôsobený špecifickým a novým potrebám detí. Detský týždeň zároveň podporuje rozvoj rovesníckej a medzigeneračnej tolerancie, empatie a solidarity.