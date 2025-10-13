Dnes 13. októbra Kysáčania si pripomenuli deň oslobodenia svojej dediny, ktorý je zároveň i Dňom Miestneho spoločenstva.
Z tej príležitosti usporiadali slávnostnú akadémiu venovanú Dňu Kysáča a pestrý kultúrno-umelecký program. Na úvod programu si pripomenuli 81. výročie oslobodenia Kysáča, o ktorom primerané slová odzneli aj pri pomníkoch v škole, v strede Kysáča a v Cigánskych jamách v Ulici 13. októbra, ku ktorým položili i vence.
Prítomných a hostí z mesta pri pomníkoch privítala predsedníčka Zväzu Združenia bojovníkov NOB Anna Legíňová a žiaci 3.1 zarecitovali príležitostné básne.
Na úvod slávnostnej akadémie sa prihovoril a vzácnych hostí privítal Pavel Surový, riaditeľ KC Kysáč. V kultúrno-umeleckom programe vo veľkej sieni KC účinkovali tanečníci a speváci KC Kysáč.
Mária Domoniová