Spoločnosť Paramount oznámila, že k 31. decembru 2025 niektoré hudobné kanály značky MTV v Európe ukončia vysielanie.
Podľa dostupných údajov už nebude možné pozerať MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, Club MTV a MTV Live HD.
Tieto zmeny sa týkajú predovšetkým Európy, pričom v USA budú hudobné kanály MTV naďalej vysielať. Hlavný kanál MTV HD, ktorý sa dnes zameriava najmä na reality show a zábavu, zostane v prevádzke.
Dôvodom týchto zmien je presun divákov na digitálne platformy, ako sú YouTube, TikTok, Spotify a Apple Music, ktoré ponúkajú hudobný obsah na požiadanie s vysokou kvalitou obrazu.