V slovenskom evanjelickom kostole v Novom Sade sa včera uskutočnila prezentácia CD Pokoj vám, ktorým Komorný zbor Agapé oslávil 20 rokov pôsobenia.
Úvodné slová a privítanie hostí patrilo zborovému farárovi CZ Nový Sad Branislavovi Kulíkovi, po čom nasledovali hudobné body členiek Komorného zboru Agapé.
Okrem nich vystúpili aj hostia: Miešaný spevácky zbor CZ Nový Sad, Marek Stupavský a Miešaný spevácky zbor Te Deum CZ Kovačica.
Osobitné príhovory na koncerte mal aj biskup SEAVC v Srbsku Jaroslav Javorník, zborový farár CZ Kovačica Martin Bajza, ako aj predsedníčka SKC Pavla Jozefa-Šafárika Vierka Marčoková-Cerovská, vedúca Komorného zboru Agapé Tatiana Jašková, zatiaľ čo záverom prítomných požehnal zborový farár v Hložanoch a senior báčsky Jaroslav Kopčok. Moderátorka Anna Asódiová prítomným priblížila históriu komorného zboru a prečítala recenziu na najnovšie CD z pera Janka Siromu.
Záverom koncertu hostiteľky a hostia z Kovačice zaspievali spoločnú pieseň.