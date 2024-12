Keď sme pieseň Last Christmas zaradili medzi najlepšie vianočné piesne, skutočne sme nechybili a náš rebríček by istotne podporili aj v Spojenom kráľovstve, keďže je práve tam táto pieseň vyhlásená za najkrajšiu vianočnú pieseň. A to už druhý rok zaradom.