Ani posledný zohraný zápas, v ktorom sa stretli basketbaloví veční rivali Partizan a Crvena zvezda, neprešiel bez napätia a vzájomných obvinení o tom, ktorý klub je viac uškodený.

V 13. kole regionálnej basketbalovej ABA ligy totiž v pondelok Crvena zvezda porazila Partizan výsledkom 89 : 84, a tak sa na tabuľke celkom vyrovnala s veľkým súperom.

K belehradským celkom sa pridala aj Budućnost Podgorica, ktorá má tiež rovnaký výkon. Znamená to, že po trinástich kolách súťaže majú tri kluby skóre 11 triumfov a dve prehry.

Zápas nedokončil Filip Petrušev, ktorý bol z hry vylúčený ešte počas prvého polčasu pre dve technické chyby, resp. technické fauly.

V úvode bol lepší Partizan, ktorý v prvej štvrtine triumfoval a potom počas druhej mal aj citeľnejších +9. Predsa, na oddych čierno-bieli šli s minimálnym vedením 51 : 50.

V tretej štvrtine Crvena zvezda zvrátila zápas a zo spomenutých -9 v prvom polčase sa jej podarilo dosiahnuť +8, čo potvrdzuje, že v druhej časti hrali oveľa lepšie a agresívnejšie. Predsa, do poslednej desaťminútovky sa vošlo s +1 pre Zvezdu, takže bolo jasné, že pred nami bude napínavý záver.

Pri konci boli aj jednotlivé zaujímavé rozhodnutie rozhodcov, hráči Partizana sú presvedčení, že nechybili, dopískané bolo inak, takže Crvena zvezda vyhrala 89 : 84 a dosiahla prvý triumf vo večných derby v tejto sezóne.

Dobre zohral Dejan Davidovac, ktorý v jednotlivých momentoch viedol Crvenu zvezdu k úspechu. Ako sme spomenuli, teraz sú v čele tabuľky tri kluby s rovnakým skóre, 11-2.

Partizan zažil druhú prehru zaradom, potom čo sezónu otvoril jedenástimi triumfami po sebe. V predošlom kole doma prehral proti spomenutej Budućnosti (90 : 97) a teraz na rad prišla aj prehra proti Zvezde.

Na štvrtom mieste je Dubai so skóre 10-3 a zdá sa, že tieto štyri celky na konci regulárne j časti budú na najvyšších priečkach.

Momentálne sa na pozíciách, ktoré prinášajú play-off, nachádzajú aj Spartak Subotica a Igokea s 8-5, ako aj Mega Basket a Cedevita Olimpija so 7-6. Rovnaký výkon, ale slabší košový pomer má aj FMP, kým je Zadar na 6-7.

Zaujímavo je to, že sa celkom slušne darí Spartaku, nováčikovi v lige, ktorý sa do prvej triedy regionálnej súťaže dostal na konci minulej sezóny, po triumfe v play-off ABA 2 ligy.

Na druhom konci tabuľky je tiež niekoľko celkov, ktoré skutočne sezónu 2024/2025 otvorili slabo. Posledný je Mornar Bar so skóre 1-12, ale veľmi slabo na tom má aj záhrebská Cibona s 2-11. Chorvátsky velikán a niekdajší dvojnásobný majster Európy je už niekoľko rokov v kríze. Nie iba nezohrávajú významnú rolu v ABA lige, ale ani v chorvátskych majstrovstvách nie sú podstatným činiteľom. Je to skutočne veľká škoda a v každom prípade by bolo významné, keby sa Cibona revitalizovala.