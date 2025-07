Dnes sa v Singapure začali Majstrovstvá sveta vo vodných športoch. Ide už o 22. ročník tohto svetového podujatia a športové dianie vo vode na programe budú teda odo dnes do 3. augusta.

Pôvodne sa mali konať v ruskej Kazani, ale šampionát bol ešte 9. februára 2023 presunutý do Singapuru ako reakcia na ruskú inváziu na Ukrajinu. Singapur sa tak stal prvým mestom v juhovýchodnej Ázii, ktoré hostí majstrovstvá sveta.

Do programu svetového šampionátu vo vodných športoch je aj tentoraz zapojených niekoľko disciplín: plávanie, diaľkové plávanie (plávanie v otvorenej vode), umelecké plávanie, skoky do vody, skoky do vody z veľkých výšok a vodné pólo.

Pre nás budú zvlášť zaujímavé zápasy v rámci vodnopólového turnaja, keďže po minuloročnej zlatej medaile na Olympijských hrách v Paríži sa vodnopólová reprezentácia opäť vrátila do stredobodu pozornosti tunajšej športovej verejnosti.

Pred ďalšou analýzou treba opäť zdôrazniť, že ani zlato v Paríži negarantuje úplnú stabilizáciu nášho vodného póla. Triumf na Olympijských hrách je vynikajúci, ale treba si spomenúť, že už niekoľko rokov pred olympijským turnajom naši vodní pólisti klesli a zostávali bez záverečných kôl a bez zápasov o medaily. Preto je obozretnosť nevyhnutná a práca s mladými talentami veľmi potrebná. Treba sa vrátiť k systému, lebo len tak môžeme byť zaistení aj do budúcna. Tak či onak, tieto majstrovstvá sú pre náš tím novou príležitosťou vrátiť sa na cestu starej slávy – tam, kam patríme.

Za Srbsko budú na majstrovstvách sveta hrať: Nikola Jakšić, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Viktor Rašović, Sava Ranđelović, Nemanja Vico, Miloš Ćuk, Petar Jakšić, Radoslav Filipović, Vasilije Martinović, Vuk Milojević, Đorđe Lazić, Boris Vapenski, Nikola Murišić a Lazar Dobožanov, s náhradníkom Lukom Pljevančićom. Pri kormidle nášho tímu je tréner Uroš Stevanović.

Srbsko turnaj otvorí zajtra o 3.00 hodine ráno podľa stredoeurópskeho času a prvým rivalom je Južná Afrika. Je to súper na mieru, outsider, proti ktorému by naši mali mať trochu serióznejší tréning, a je to výborná príležitosť na zohrávanie pred ďalšími, serióznejšími rivalmi. Už v druhom kole súperom bude veľmi silné Taliansko a skupinovú fázu naši uzavrú súbojom s Rumunskom v poslednom kole.

Treba podčiarknuť aj to, že len víťaz skupiny postúpi priamo do štvrťfinále, zatiaľ čo celky z druhého a tretieho miesta budú hrať v osemfinále.

V skupine A sú teda Srbsko, Južná Afrika, Rumunsko a Taliansko. V skupine B hrajú Austrália, Španielsko, Maďarsko a Japonsko, zatiaľ čo sú do skupiny C zaradené selekcie Singapuru, Kanady, Brazílie a USA. V skupine D vystúpia Grécko, Čína, Čierna Hora a aktuálny majster sveta Chorvátsko, ktoré minulý rok v Dauhe vo finále porazilo Taliansko úhrnným výsledkom 15 : 13.

Srbsko posledné zlato a zároveň predposlednú medailu na šampionáte sveta získalo pred desaťročím v Kazani. Odvtedy na konte na svetovom podujatí už máme len bronz z roku 2017 a semifinále z roku 2023, keď naši nakoniec boli štvrtí. Po svetovom titule v roku 2015 naši na majstrovstvách Európy získali ešte dve zlaté medaily (v rokoch 2016 a 2018), ale potom aj na kontinentálnom podujatí nasledoval enormný pokles (piate, deviate a siedme miesto na posledných troch vydaniach).

Na Olympijských hrách Srbsko vyhralo trikrát za sebou: v Riu 2016, potom v Tokiu v roku 2021 a naposledy aj v Paríži v minulom roku.