Prípravy sú skončené a organizácia v krajine, akou je Švajčiarsko určite bude pod kontrolou – presne ako švajčiarske hodinky. Práve dnes sa totiž začínajú 14. ženské európske futbalové majstrovstvá, ktoré tentoraz hostí jedna z najrozvitejších krajín Starého kontinentu.

Fanúšikovia z celej Európy sa schádzajú, aby sledovali, ako sa 16 najlepších ženských futbalových tímov popasuje o cennú trofej. Hoci záujem o ženský futbal ani v Európe stále nedosahuje úroveň mužského, majstrovstvá si v každom prípade zaslúžia plnú pozornosť.

Zápasy sa odohrajú v ôsmich švajčiarskych mestách: Bazilej, Bern, Ženeva, Lucern, Sion, St. Gallen, Thun a Zürich. Finále turnaja je naplánované na 27. júla v Bazileji. Tímy sú rozdelené do štyroch skupín po štyroch, pričom do vyraďovacej fázy, čiže štvrťfinále, postúpia dva najlepšie z každej skupiny.

Kvalifikácia na Euro 2025 bola napínavá a plná prekvapení. Okrem hostiteľského Švajčiarska, ktoré malo účasť zaručenú, sa do turnaja prebojovalo pätnásť tímov prostredníctvom kvalifikačnej Ligy národov a následného play-off. Na turnaji uvidíme aj dvoch zaujímavých debutantov – Wales a Poľsko, ktoré si svoju historickú účasť vybojovali po skvelých výkonoch v kvalifikácii.

Titul majstra Európy obhajuje Anglicko, ktoré triumfovalo na domácej pôde v roku 2022. Medzi hlavných favoritov turnaja patria tradične aj Nemecko, Španielsko a Francúzsko, ktoré disponujú silnými kádrami a skúsenými hráčkami. Samozrejme, netreba podceňovať ani ostatné tímy, veď ženský futbal sa neustále vyvíja a prekvapenia sú vždy možné. Zoznam favoritov by sme však zatiaľ mohli uzavrieť so spomenutými celkami. Prípadne sa do záverečných kôl môžu dostať škandinávske krajiny, ktoré predsa v posledných rokoch akoby začínali spomaľovať a primát preberajú práve Španielsko a Anglicko, teda aktuálny majster sveta a Európy.

Veľkú pozornosť pred turnajom si získalo aj samotné Švajčiarsko. Počas prípravného obdobia totiž prehrali v tréningovom zápase proti mužskému tímu U15 vysoko 1 : 7. Tento výsledok vyvolal vlnu diskusií a mnohí experti sa pýtajú, ako sa táto prehra odrazí na psychike tímu pred začiatkom domáceho turnaja. V rámci prípravy to bolo stretnutie proti chlapcom do 15 rokov z klubu FC Luzern.

Mládežníci zo Švajčiarska deklasovali ženský výber, ktorého súčasťou je aj hviezdna futbalistka Alisha Lehmann. Zápas sa odohral za zatvorenými dverami a výsledok nebol určený na zverejnenie. Napriek tomu sa dostal do verejnosti po tom, čo ho jeden z hráčov Luzernu zverejnil na sociálnych sieťach. Informácia sa rýchlo rozšírila a vyvolala búrlivé reakcie. Zápas nebol oficiálnym stretnutím a Švajčiarsky futbalový zväz pôvodne plánoval výsledok nezverejniť pre možné negatívne reakcie a porovnávanie ženského a mužského futbalu.

Majstrovstvá Európy vo futbale žien majú stále bohatšiu históriu, aj keď oficiálne sú uznané až od roku 1982. Predtým sa konali neoficiálne ročníky.

Najúspešnejšou krajinou v histórii turnaja je suverénne Nemecko, ktoré získalo osem titulov majstra Európy. Za nimi nasledujú Nórsko s dvoma titulmi a Švédsko, Anglicko a Holandsko s jedným titulom. Hoci Nemky naposledy oslavovali v roku 2013, je jasné, že sa mapa posúva a konkurencia v ženskom futbale je stále silnejšia.

Srbsko zostalo aj tentoraz bez postupu – naše dievčatá v play-off kvalifikácie vypadli proti favorizovanému Švédsku s úhrnným výsledkom 0 : 8. Napriek tomu je evidentné, že sa aj náš ženský futbal posúva, keďže hráčky dosahujú stále lepšie výkony.

Aj v rámci kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2023 bez play-off zostali len tesne a ich posun kulminoval pred mesiacom, keď si v skupine B Ligy národov naša reprezentácia zabezpečila prvé miesto a postup do elitnej triedy ženského európskeho futbalu.

Dojem trochu pokazili nedávne prehry v priateľských zápasoch proti Islandu a Rusku na domácej pôde, ale máme nádej, že ide len o moment slabšieho výkonu a nie o výraznejší pokles.