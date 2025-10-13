Prezident Srbska Aleksandar Vučić po stretnutí s predsedom Správnej rady spoločnosti Gazpromneft Alexandrom Djukovom uviedol, že v Srbsku nehrozí žiadna veľká energetická kríza.
„Nebude žiadny nedostatok ropy ani plynu,“ vyhlásil prezident Vučić a vyzval občanov, aby zostali pokojní.
„Práve sme ukončili dôležité rozhovory s ruskou delegáciou o otázkach týkajúcich sa spoločnosti NIS. Som spokojný s otvorenosťou, konštruktívnosťou a úprimnosťou rozhovorov. Takí sme boli my aj oni. Naši ruskí priatelia pochopili naše posolstvo a my sme porozumeli ich záujmom. Urobíme všetko v najlepšom strategickom a taktickom záujme Srbska. Občania, zostaňte pokojní – štát je tu, aby bojoval za vaše záujmy,“ uviedol prezident na instagramovom profile.