Mládežnícky spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou zo Slovenska reprezentoval svoje mesto a krajinu na zborovom festivale v Báčskom Petrovci. Členovia zboru pobudli v Petrovci od 10. do 12. októbra a počas návštevy mali aj samostatný koncert v evanjelickom kostole v Petrovci.
Koncert Mládežníckeho speváckeho zboru Ozvena sa uskutočnil v piatok večer 10. októbra v evanjelickom kostole v Báčskom Petrovci. Hostí zo Slovenska, ktorí do tohto prostredia zavítali už viackrát, privítal zborový farár Ján Vida. Po spoločnej modlitbe spevákom poprial skvelý výkon a prítomným príjemný umelecký zážitok.
Združenie speváckych zborov Ozvena vzniklo v roku 1980 a je to združenie 6 detských a mládežníckych speváckych zborov. Jeho cieľom je priblížiť zborový spev širokej verejnosti, rozvíjať estetické umenie a prezentovať krásu najmä slovenskej zborovej tvorby doma i v zahraničí.
Zbor z Vranova nad Topľou udržiava spoluprácu i s našimi zbormi, predovšetkým s Komorným zborom Musica viva z Báčskeho Petrovca a Komorným zborom Zvony zo Selenče. Petrovský zbor ich aj tento rok pozval na koncert slovenských zborov z Vojvodiny a hostí, zatiaľ čo Petrovčania a Selenčania sa už viackrát predstavili na Vranovských speváckych slávnostiach na Slovensku.
V petrovskom kostole Vranovčania tentoraz spievali prevažne sakrálne piesne, hoci ich repertoár je všestranný a obsahuje aj moderné piesne. Dievčenský spevácky zbor viedli Vilma Krauspeová a Radovan Zajíc, zatiaľ čo Mládežníckemu zboru dirigovali Vilma Krauspeová a Vojtech Filip Kopko.