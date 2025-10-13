Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes privítal prepustenie izraelsko-srbského občana Alona Ohela, ktorý bol v zajatí hnutia Hamas viac ako dva roky.
„Alon Ohel, bojoval si cez 738 dní temnoty a zvíťazil si. Vitaj doma, drahý priateľu – tvoja sila je pre nás všetkých inšpiráciou. Srbsko je vďačné Donaldovi Trumpovi, Jaredovi Kushnerovi, Steveovi Witkoffovi a Benjaminovi Netanjahuovi – lídrom, ktorí prinášajú slobodu, keď je to najdôležitejšie. Stabilita je jediná cesta vpred,“ napísal prezident na sociálnej sieti X.
Zverejnil aj fotografiu Alona Ohela s príslušníkmi izraelskej armády (IDF), ktorá vznikla po jeho oslobodení.