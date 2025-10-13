Detský týždeň si tradične pripomínajú aj v Združení petrovských výtvarných umelcov. Aj tento rok zorganizovali detský výtvarnícky tábor, ktorý sa uskutočnil v sobotu 11. októbra od 10. do 12. hodiny.
Zúčastnili sa ho deti z Predškolskej ustanovizne Včielka, žiaci Základnej školy Jána Čajaka a Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Báčskeho Petrovca, ako aj žiaci základných škôl Jána Amosa Komenského z Kulpína, Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian a Žarka Zrenjanina z Maglića.
Keďže počasie bolo pekné, tento v poradí už 12. tábor sa konal v Parku Zuzky Medveďovej a hoci bola v škole pracovná sobota, tábora sa zúčastnilo zo 60 detí so svojimi učiteľmi.
Tím organizátorov v čele s predsedníčkou Ivanou Struhárovou sa vynasnažil a v každom ohľade prispel k dobrej nálade. Pre účinkujúce deti zabezpečili fixky, drevené farebné ceruzky, vodové farby a tempery, papier, ako aj stojany a stoly na kreslenie. V parku v sobotné predpoludnie bolo rušno a deti sa bavili.
Po ukončení kresliaceho času v parku medzi stromami usporiadali aj dočasnú výstavu z prác, ktoré vznikli na tábore.
Pre všetkých organizátori pripravili aj občerstvenie a olovrant.