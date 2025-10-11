Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Srbska Nevena Jovanovićová na konferencii Ženy, mier a bezpečnosť v Belehrade poukázala na to, že naša krajina neustále pracuje na posilňovaní úlohy žien v bezpečnostnom systéme, diplomacii a rozhodovacích procesoch.
Jovanovićová, ktorá sa zúčastnila konferencie pri príležitosti 25. výročia prijatia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 Ženy, mier a bezpečnosť, zdôraznila, že Srbsko môže slúžiť ako príklad osvedčených postupov pri implementácii tohto dokumentu.
Štátna tajomníčka konkrétne predstavila príklady osvedčených postupov Ministerstva zahraničných vecí, ktoré svojimi aktivitami, personálnou politikou a medzinárodnými iniciatívami významne prispieva k presadzovaniu agendy Ženy, mier a bezpečnosť.
Zdôraznila, že rodová rovnosť nie je len otázkou práv, ale je základom mieru, stability a udržateľného rozvoja celej spoločnosti a že je nevyhnutné, aby sa politiky v tejto oblasti premietli do skutočných zmien v inštitúciách a spoločnosti.
Konferencia, ktorá sa konala v Belehrade a ktorú zorganizovalo Ministerstvo obrany, spojila zástupcov medzinárodných organizácií, štátnych inštitúcií a civilného sektora s cieľom výmeny skúseností a posilnenia partnerstiev pri implementácii princípov Rezolúcie 1325.
Zdroj: srbija.gov.rs