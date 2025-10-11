1521 – pápež Lev X. udelil anglickému kráľovi Henrichovi VIII., ktorý o 12 rokov neskôr spochybnil autoritu rímskokatolíckej cirkvi a v roku 1534 sa vyhlásil za hlavu anglikánskej cirkvi nezávislej od Ríma, titul Obranca viery, pretože kráľ vydal knihu, v ktorej odsúdil myšlienky nemeckého náboženského reformátora Martina Luthera.
1806 – narodil sa knieža Aleksandar Karađorđević. Za jeho vlády v rokoch 1842 až 1858 bol prijatý Občiansky zákonník Srbska (1844) a reforma súdnictva.
1851 – narodil sa Josif Marinković, skladateľ, dirigent a akademik.
1896 – zomrel rakúsky hudobný skladateľ, jeden z najvýznamnejších symfonikov neskorého romantizmu Anton Bruckner, autor deviatich symfónií, z ktorých je ôsma považovaná za jednu z najlepších symfónii 19. storočia.
1899 – začala sa trojročná búrska vojna medzi juhoafrickými búrskymi štátmi a Veľkou Britániou.
1942 – v dedine Kriva Reka pri Bruse počas druhej svetovej vojny nemeckí a bulharskí vojaci uväznili všetkých obyvateľov do kostola a vyhodili ho do vzduchu, pričom zabili 320 civilistov.
1946 – za zločiny proti ľudu a štátu odsúdil Najvyšší súd Chorvátska vojnových zločincov Ericha Lisaka na trest smrti a rímskokatolíckeho arcibiskupa Alojzija Stepinca a Ivana Šalića na niekoľkoročné väzenie.
1962 – pápež Ján XXIII. otvoril zasadanie kardinálov a ďalších významných cirkevných predstaviteľov, známe ako Druhý vatikánsky koncil.
1963 – zomrela jedna z najznámejších francúzskych šansoniérok Edith Piaf, vlastným menom Edith Giovanna Gassionová.
1968 – uskutočnil sa štart americkej lode Apollo 7, s prvou ľudskou posádkou.
1988 – v USA sa konal prvý tzv. dúhový pochod.