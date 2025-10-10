Minister obrany vo vláde Srbska Bratislav Gašić včera v rozhovore s predsedníčkou Združenia organizácií podvodných aktivít Srbska (SOPAS) Božanou Ostojićovou vyzdvihol, že ministerstvo si uvedomuje dôležitosť športu a športových zväzov pri propagácii našej krajiny vo svete.
Gašić povedal, že ministerstvo bude naďalej poskytovať podporu organizáciám, ktoré svojou oddanosťou a výsledkami prispievajú k afirmácii športu, posilňovaniu tímového ducha a propagácii Srbska ako spoľahlivého hostiteľa medzinárodných súťaží.
Pri tejto príležitosti Ostojićová odovzdala Gašićovi, ako aj Ministerstvu obrany, ďakovné listy za podporu pri organizácii Majstrovstiev sveta vo voľnom potápaní, bazénových disciplínach a Majstrovstiev sveta v plutvovom plávaní a rýchlostnom potápaní v bazéne.
SOPAS je najvyššia forma združenia v Srbsku v oblasti podvodných športov a jej cieľom je rozvíjať toto odvetvie športu prostredníctvom aktivít a súťaží, ako aj povzbudzovať deti a mládež k venovaniu sa tomuto športu.
Zdroj: srbija.gov.rs