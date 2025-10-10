V rámci aktivít Detského týždňa včera siedmaci Základnej školy Jána Čajaka z Petrovca mali prijatie v budove Obce Báčsky Petrovec.
Žiakov v obci privítala predsedníčka obce Viera Krstovská so svojimi spolupracovníkmi: Rastislavom Labátom, náčelníkom Obecnej správy, a Jaroslavou Čániovou-Jevićovou, zástupkyňou náčelníka OS.
Počas návštevy predstavitelia vedenia obce siedmakom predstavili spôsob práce Obecnej správy a činnosť miestnej správy. Potom spoločne absolvovali prehliadku budovy tunajšej obce.
Zdroj: internetová stránka Obce B. Petrovec