11. Medzinárodnú vedeckú konferenciu Interkultúrnosť vo vzdelávaní – Interkult 2025 usporiadajú v sobotu 11. októbra 2025 v Novom Sade.
Pedagogický ústav Vojvodiny v spolupráci s oddeleniami slovakistiky, rusinistiky, rumunistiky a hungarológie Filozofickej fakulty v Novom Sade a s Učiteľskou fakultou v maďarskom vyučovacom jazyku v Subotici usporiadajú jedenástu medzinárodnú vedeckú konferenciu Interkultúrnosť vo vzdelávaní – Interkult 2025, ktorá sa bude konať 11. októbra 2025 v Maďarskom kultúrnom centre Sándora Petőfiho v Novom Sade, Ulica Józsefa Attilu 19.
Zámerom tejto konferencie je aj tento rok sústrediť domácich a zahraničných odborníkov v oblasti interkultúrnosti v súvislostiach so vzdelávaním s cieľom vymeniť si skúsenosti, prezentovať výsledky výskumu a propagovať interkultúrnosť ako nevyhnutnú a všadeprítomnú súčasť modernej spoločnosti.
Ústredná téma konferencie – Interkultúrnosť vo vzdelávaní – má tieto tematické okruhy: Interkultúrnosť a výučba, Interkultúrnosť a jazyk, Interkultúrnosť a literatúra, Interkultúrnosť a história, Interkultúrnosť a preklad a Interkultúrnosť a vplyv médií.
Pracovné jazyky konferencie sú všetky slovanské jazyky a všetky jazyky, ktoré sa vyučujú na Filozofickej fakulte v Novom Sade.