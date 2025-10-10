Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes na 10. konferencii o bezpečnosti detí Bezpečnosť a zodpovednosť v Paláci Srbska vyhlásil, že Trestný zákonník bude novelizovaný v časti týkajúcej sa zneužívania a výroby video- a foto-obsahu, s cieľom chrániť deti, ale aj všetkých ostatných na internete.
„S hrdosťou vám chcem povedať, že meníme Trestný zákonník práve v tej časti, ktorá sa týka zneužívania a výroby video- a foto-obsahu. Chceme chrániť v prvom rade každé dieťa a každú ženu a v konečnom dôsledku každého človeka,“ povedal Vučić na otvorení konferencie. Uviedol, že pokiaľ ide o nové technológie a umelú inteligenciu, celá táto oblasť sa stala životom pre obrovské množstvo detí, ako aj pre obrovské množstvo ľudí, ale nie je to právne sankcionované. Keď hovorím právne sankcionované, nemyslím tým len tresty, ale predovšetkým poriadok a reguláciu celého priestoru. Od Európskej únie, najmä od prezidenta Macrona, sme už niekoľkokrát počuli, že pripravujú právne predpisy, ktoré by chránili práva detí aj dospelých na sociálnych sieťach, používanie umelej inteligencie, čo niektorí nazývajú „deepfake“, povedal prezident. Zdôraznil, že nie je ľahké ani jednoduché to právne regulovať. „Oznámili to v Európe a očakávame, že to čoskoro vyriešia, potom sa pozrieme na všetky dobré stránky toho, čo urobili, aby sme videli a pokúsili sa vytvoriť niečo, čo by v najlepšom zmysle slova chránilo naše deti, ale aj našich starších pred akýmkoľvek zneužívaním na internete,“ povedal prezident Vučić. Poďakoval Igorovi Jurićovi za iniciatívy, ktoré mal po tragickej smrti svojej dcéry.
„Našťastie sme systém Amber Alert použili len zriedka, v troch prípadoch a dvakrát úspešne. A nebolo jednoduché tento systém zaviesť, viete, aký veľký odpor bol v krajine. Čokoľvek nové, čo chcete zaviesť, vždy narazí na nespočetný odpor. Je ľahké byť proti niečomu, je ľahké niečo kritizovať a je ťažké čokoľvek zaviesť. V tom sme uspeli, a to je ďalšia záruka, že celá krajina sa vždy bude starať, zapojí sa a pomôže pri hľadaní nezvestného dieťaťa,“ povedal prezident Vučić. Povedal, že keď premýšľame o budúcnosti, zvyčajne ľahko nájdeme to, čo by sme kritizovali v nových technológiách, umelej inteligencii, trávení času na internete. „Som taký mrzutý človek, je pre mňa ľahké nájsť zlé veci vo všetkom, ale je pravda, že musíme nájsť aj dobré veci,“ dodal prezident Vučić.