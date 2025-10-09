Ministerstvo pre európsku integráciu vlády Srbska oznámilo, že oficiálna delegácia Rakúskej republiky vedená ministerkou pre Európu, integráciu a rodinu Claudiou Plakolm navštívila včera Nový Sad.
Okrem hostiteľa, ministra pre európsku integráciu Nemanju Starovića, ministerku privítal aj primátor Nového Sadu Žarko Mićin.
Počas návštevy delegácia navštívila Petrovaradínsku pevnosť, jeden z najdôležitejších symbolov mesta, po ktorej nasledovala prehliadka Mestského múzea v Novom Sade a výstava venovaná životu a dielu Milevy Marićovej-Einsteinovej.
Návšteva sa skončila slávnostnou večerou, ktorú na počesť príchodu ministerky zorganizoval minister Starović. Večer sa niesol v priateľskej a konštruktívnej atmosfére, s diskusiami o ďalšom zlepšení spolupráce medzi Srbskom a Rakúskom v oblasti európskej integrácie a spoločných iniciatívach vzájomného záujmu.
Zdroj: srbija.gov.rs