V mimoriadnom príhovore k verejnosti prezident Srbska Aleksandar Vučić povedal, že uvalenie sankcií na spoločnosť NIS je očakávané a zároveň viacnásobne škodlivé pre Srbsko. Podľa jeho slov sankcie zasiahnu každého občana našej krajiny.
Prezident zdôraznil, že rozhovory s americkými partnermi budú pokračovať, očakáva aj rozhovory s Moskvou.
Podľa jeho slov Rafinéria v Pančeve môže fungovať bez prítoku ropy do 1. novembra. „Tam nastanú problémy s derivátmi, ale v rezervách máme dostatok,“ povedal prezident.
Zároveň zdôraznil, že máme zásoby vykurovacieho oleja na 120 dní, teda na štyri mesiace, pretože sme sa, ako hovorí, správali zodpovedne.
„Všetko je naplnené až po okraj. EPS má 57 miliónov ton mazutu, a to je dostatočné. Správali sme sa zodpovedne, ale problémy aj tak nastanú,“ uviedol a doložil, že do Nového roka zaručuje, že nebude žiadnych problémov, pokiaľ ide o ropné deriváty – naftu, benzín, bezolovnatý benzín a mazut.
„Banky sú dodatočným problémom. Niektoré banky budú okamžite požadovať splatenie svojich úverov. Otázka je chvíle, kedy bude znemožnené platenie kartami Visa, Master a American Express. Zostanú iba hotovosť a karta Dina. Uvidíme, dokedy sa bude môcť používať aj Dina alebo karta banky Poštanska štedionica,” povedal.