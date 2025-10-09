Z iniciatívy Tadiju Stanišića, žiaka 2. d triedy, a v koordinácii s Milicou Mirkovićovou, profesorkou filozofie, bol včera na Gymnáziu Branka Radičevića v Starej Pazove založený rečnícky klub.
O túto mimoškolskú aktivitu prejavili záujem početní žiaci všetkých štyroch ročníkov. Pri tej príležitosti sa zišlo vyše 50 gymnazistov, profesorov a odborných spolupracovníkov, ktorí si vypočuli program práce budúcich rečníkov do konca školského roka. Plán je ambiciózny a koncipovaný na akademickej úrovni.
Ľudmila Rakočevićová, riaditeľka gymnázia, v úvodnej časti hovorila o kultúre dialógu a rečníctve a zároveň zagratulovala všetkým žiakom za veľký záujem aj o takýto spôsob učenia a tvorivej práce v škole.
Budúci rečníci na malých papierikoch napísali aj svoje očakávania od práce klubu a následne ich prečítali.