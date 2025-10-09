Aj v Staropazovskej obci prebieha Detský týždeň vo všetkých výchovno-vzdelávacích inštitúciách, do ktorého sa s početnými aktivitami zapojila aj ZŠ hrdinu Janka Čmelíka.
Tohtoročný Detský týždeň prebieha od 6. do 12. októbra pod heslom Mám právo hrať sa, smiať sa, vymýšľať, tvoriť a svet v krajšie zmeniť.
Žiaci nižších ročníkov aj tentoraz majú ozaj bohatý program. V pondelok so svojimi učiteľmi vytvárali plagáty na uvedenú tému, pričom sa obliekli prevažne do červenej farby.
V utorok do školy priniesli práce z jesenných plodov. V zhotovovaní prác boli veľmi kreatívni a všetky práce sú v škole aj vystavené. V tento deň prevládala zelená farba. Včera farebnými kriedami kreslili na školskom dvore a v tento deň sa rozhodli pre modrú farbu.
Dnes do školy prišli v športovom oblečení v bielej farbe a pripravili sa na tzv. Beh radosti. V oranžovej farbe zajtra absolvujú poldenný výlet do Surduku, kde navštívia Zelenú plantáž Iva. V sobotu vykonajú obchôdzku rodného dom národného hrdinu Janka Čmelíka a tým uzavrú aktivity späté s týmto týždňom.