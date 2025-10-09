V utorok 7. októbra navštívilo devätnásť žiakov ZŠ Mladých pokolení v Kovačici Galériu insitného umenia, kde sa zúčastnili tvorivej dielne s názvom Maľovanie / kreslenie čistého srdca.
Na úvod všetkých účastníkov privítala riaditeľka galérie Anna Žolnajová-Barcová, ktorá žiakom predstavila aktuálnu výstavu otvorenú v rámci Kovačického októbra.
Po krátkej prehliadke sa deti stretli s maliarkou Marínou Petríkovou, členkou Galérie insitného umenia, ktorá si tento rok pripomína 20. výročie svojej umeleckej tvorby. Umelkyňa, známa aj svojou dlhoročnou prácou s deťmi, ich uviedla do sveta farieb, tvarov a fantázie.
Každý žiak mal možnosť vytvoriť vlastné dielo na tému podľa vlastnej predstavy. Cieľom dielne bolo podporiť detskú kreativitu, rozvíjať ich estetické cítenie a priblížiť im jedinečný štýl kovačickej insity.