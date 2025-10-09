Slávnostné zasadnutie Športového zväzu Obce Báčsky Petrovec, spojené s udelením športových cien najúspešnejšiemu športovcovi a športovému kolektívu v Obci Báčsky Petrovec za rok 2024, sa uskutočnilo v utorok 7. októbra v zasadacej sále Miestneho spoločenstva v Petrovci.
Na úvod zasadnutia, na ktorom v tomto období každoročne oceňujú najlepších športovcov v obci, predseda Siniša Stanivuk privítal prítomných a hovoril o tom, ako Komisia pre voľbu najlepších športovcov navrhla najlepších jednotlivcov a kolektívy za minulý rok Zhromaždeniu Športového zväzu Obce Báčsky Petrovec, ktoré návrh následne aj schválilo.
Za najúspešnejšieho športovca roka 2024 vyhlásili Martina Turčana, rybára zo ZŠR Karas z Báčskeho Petrovca, viacnásobného reprezentanta Srbska v love rýb, ktorý v posledných rokoch dosahuje mimoriadne úspechy. Aj jeho zásluhou je petrovský rybársky klub Karas uctievaným združením nielen v rámci Srbska, ale aj širšie. Pohár a plaketu mu odovzdal člen komisie a poverenec miestnej samosprávy Báčsky Petrovec Ján Lačok.
Za najúspešnejší športový kolektív v roku 2024 bol vyhlásený Volejbalový klub Kulpín, resp. jeho pionierska ženská selekcia, z ktorej viaceré hráčky hrajú aj v seniorskej konkurencii. Z rúk člena komisie Samuela Kondača pohár a plaketu prebrala kapitánka kulpínskeho volejbalového klubu. Prítomné boli hráčky tohto klubu: Kalina Luburićová, Irena Grabežová, Helena Jovanovićová, Anna Dingová, Mia Čemanová, Višnja Novakovićová, Sára Chalupková, Tea Novakovová, Nina Đetvajová, Anabela Juríková a Nađa Pašćanová.
Najúspešnejším športovým juniorom roka 2024 je nádejný kulpínsky šachový hráč Gabriel Melich, ktorý už hráva za seniorov ŠK Kulpín v Medziobecnej lige Vrbas – Báčska Palanka a na svoj vek (11 rokov) veľmi vyniká v dosiahnutých výsledkoch. Odmenu mu odovzdal predseda DR ŠZ Rade Kolarski.
Za dlhodobú úspešnú činnosť odmenili aj dlhoročného hráča, trénera a športového aktivistu z Kulpína Stanislava Zimu z VK Kulpín. Ocenenie prijal z rúk predsedu ŠZ Sinišu Stanivuka.
Športový zväz Obce Báčsky Petrovec vznikol roku 2016 a v súčasnosti zastrešuje takmer všetky aktívne športové združenia v tejto obci. Od roku 2018 ako jednu zo svojich pravidelných ročných aktivít si stanovili odmeňovať najúspešnejších športovcov a športové kolektívy v tomto prostredí. Okrem pohárov najúspešnejším športovcom patrí aj finančná odmena.