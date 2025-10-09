1201 – narodil sa Robert de Sorbonne, francúzsky teológ, zakladateľ Sorbonny.
1305 – kráľ Ladislav V. bol zosadený z uhorského trónu. Bol posledným českým panovníkom z rodu Přemyslovcov.
1547 – narodil sa španielsky spisovateľ Miguel de Cervantes Savedra.
1757 – narodil sa francúzsky kráľ Karol X., ktorého zvrhli v júlovej
revolúcii v roku 1830.
1854 – v Idvore sa narodil srbský fyzik a vynálezca Mihailo Pupin.
1874 – predstavitelia poštových správ z 22 krajín podpísali Dohovor o obecnej jednote poštárskej, čím vznikla Všeobecná poštová únia, ktorú v roku 1878 premenovali na Svetovú poštovú úniu.
1892 – narodil sa srbský spisovateľ Ivo Andrić, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, člen Srbskej kráľovskej akadémie.
1934 – zavraždený bol kráľ Aleksandar I. Karađorđević. V rokoch 1921 až 1929 bol vládcom Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov a v rokoch 1929 až 1934 Juhoslávie.
1936 – v Žiline sa narodil spisovateľ Ľubomír Feldek. Pôsobil vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, bol dramaturgom Poetického súboru na Novej scéne v Bratislave.
1962 – Uganda získala nezávislosť od Spojeného kráľovstva.
1974 – zomrel nemecký továrnik Oskar Schindler, ktorý zachránil približne 1 200 Židov pred smrťou v koncentračných táboroch.