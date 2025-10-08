Mestská správa pre stavebné pozemky a investície informuje verejnosť, že od zajtra bude na Varadínskom moste opäť obnovená doprava v obidvoch smeroch.
Pokračovanie prác na oprave vozovky sa bude ďalej vykonávať fázovo, na nájazdoch na most. V nasledujúcich dňoch sa práce budú realizovať na Námestí neznámeho hrdinu. V tejto fáze prác bude možné odbočenie vpravo z Bulváru Mihajla Pupina smerom k Belehradskému nábrežiu, ako aj prístup na Varadínsky most z Belehradského nábrežia.
Vyzývajú preto všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli trpezliví a rešpektovali dopravné značenie v zóne, kde prebiehajú práce.