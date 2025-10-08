Miestna organizácia penzistov Báčsky Petrovec si spolu so svojimi členmi primeraným a slávnostným spôsobom pripomenula 1. október – Deň penzistov, ako aj Medzinárodný mesiac seniorov.
Slávnostnú a priateľskú družbu penzisti uskutočnili v miestnej reštaurácii. Na úvod sa prihovorila predsedníčka petrovských penzistov Zuzana Hmiráková a slávnostnú časť im spríjemnili a skrášlili žiaci 4. a triedy Základnej školy Jána Čajaka s vhodným programom pozostávajúcom z recitácií, speváckych a hudobných čísel. Program pripravila a žiakov nacvičila profesorka Jana Kopčoková-Gániová. V programe účinkovali Ema Černivecová, Michaela Orosová, Monika Struhárová, Leo Negru a Dušan Pálenkáš a vedenie penzistov sa im odvďačilo balíkmi sladkostí.
Úvahy o penzistoch a o živote predniesol Svetoslav Majera, zatiaľ čo predseda obecných penzistov Boško Bogunović informoval prítomných, ktorí v hojnom počte podporili toto podujatie, o športových a kultúrnych aktivitách tímu z tohto prostredia, ktorý sa zúčastnil na olympiáde penzistov vo Vrnjačkej Banji.
O dobrú hudobnú náladu a tanec po výdatnom stolovaní sa postarali bývalí členovia skupiny Olympic – Jaroslav Brtka st. a Viktor Savić, ktorí prítomných potešili pesničkami z mladosti terajších penzistov. Petrovskí penzisti príjemne strávili deň, pobavili sa a porozprávali a zo stretnutia si odniesli pekné spomienky.