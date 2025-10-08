V organizácii Kultúrneho centra Vojvodiny Miloša Crnjanského sa zajtra, vo štvrtok 9. októbra, o 18.00 h v priestoroch tohto centra (Ulica vojvodu Putnika 2) v Novom Sade, uskutoční prvá prednáška v rámci cyklu prednášok na tému Ženské hlasy súčasnej slovenskej prózy – tri generácie. Prednášky bude viesť Dr. Zdenka Valentová-Belićová.
V tomto cykle prednášok budú hovoriť o slovenských spisovateľkách, ktorých diela už boli u nás preložené. Tieto autorky sú súčasťou akejsi renesancie a vzostupu slovenskej literatúry na konci dvadsiateho a začiatku dvadsiateho prvého storočia.
Prvá prednáška bude venovaná dvom predstaviteľkám najstaršej generácie súčasnej slovenskej prózy – Etele Farkašovej a Jane Juráňovej.
Na programe sa zúčastní aj herečka Sonja Damjanovićová, členka činohry Srbského národného divadla, ktorá prečíta vybrané pasáže z prozaických diel slovenských autoriek.