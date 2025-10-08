Sektor poľnohospodárskej inšpekcie Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva včera oznámil, že prebieha kontrola poľnohospodárskej inšpekcie pri subjektoch, ktoré vyvážali osmoticky sušené jahody do Grécka, v súvislosti s informáciou, že táto krajina vydala varovanie, že v tomto ovocí zo Srbska sa nachádza oxid siričitý.
Ako sa uvádza v oznámení ministerstva, informácia o oxide siričitom zistenom v sušených jahodách bola zverejnená na webovej stránke Európskeho systému rýchleho varovania pre potraviny (RASFF). Vo vyhlásení sa uvádza, že príslušné grécke orgány zistili prítomnosť nedeklarovaných siričitanov v zásielke týchto jahôd vyvážaných zo Srbska. Ministerstvo zdôrazňuje, že vyššie uvedená nezrovnalosť sa netýka prekročenia maximálnej povolenej koncentrácie oxidu siričitého. Stanovená hodnota je 27 mg/kg, čo je výrazne pod predpísanými limitmi pre tento druh produktu.
Nezrovnalosť sa týka výlučne nedeklarovania obsahu oxidu siričitého, ktorý musí byť v súlade s predpismi uvedený vo vyhlásení, ak obsah presahuje 10 mg/kg. Počas dohľadu poľnohospodárskej inšpekcie sa kontroluje kompletná sprievodná dokumentácia, predovšetkým dôkazy o bezpečnosti výrobku, kontroluje sa celkový proces pestovania výrobku, ako aj konanie vývozcu a výrobcu z hľadiska správneho vyhlásenia a dodržiavania predpisov.
Ministerstvo pripomína všetkým účastníkom potravinového reťazca, že sú povinní zabezpečiť presné a úplné vyhlásenie výrobku v súlade s vnútroštátnymi predpismi a pravidlami trhu, na ktorý sa výrobok vyváža.
Zdroj: srbija.gov.rs